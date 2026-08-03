Восемь новых муралов создадут в Красноярске к 400-летию города

В преддверии 400-летия Красноярска в городе пройдет фестиваль уличного искусства «Рассветы». Проект объединит создание восьми арт-объектов на стенах домов и городских объектах, образовательную программу и первую всероссийскую премию в области стрит-арта. Работы продлятся до конца октября, а основной этап нанесения рисунков запланирован на август. Художники будут работать в трех направлениях: «Человек в гармонии с собой и природой», «Сибирское этническое мистическое» и «Русское яркое». Главное условие — эскизы не должны подавлять архитектуру зданий. Места размещения будущих муралов: Проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дома № 155, 157, 181, 187; Улица Александра Матросова, дом 18; Улица Семафорная, дом 231; Центральный район: подпорные стены набережной в районе улиц Дубровинского, 45а и 47, отмечают «Город Прима». Сейчас организаторы проводят внутренний конкурсный отбор эскизов. Основной этап создания муралов запланирован на август. Сам фестиваль продлится до 31 октября.