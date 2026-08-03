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Черный столб дыма над промзоной: в Волжском полыхает СНТ «Здоровье химика»

Силы МЧС борются с возгоранием в СНТ Волжского.

В городе Волжский Волгоградской области сегодня, 3 августа 2026 года, произошло ЧП с возгоранием неподалеку от местной промзоны. В социальных сетях горожане начали массово публиковать снимки густого черного столба дыма, который поднялся в районе СНТ «Здоровье химика» и был виден из разных точек города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о сильном пожаре на территории садового товарищества. По предварительной информации ведомства, пламя охватило сразу пять неэксплуатируемых дачных построек, после чего огонь быстро перекинулся на окружающую сухую растительность.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия уже работают подразделения Волжского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты сдерживают распространение огня и проводят тушение горящих построек и сухой травы.

Ранее сообщалось о крупном пожаре между Иловлей и Ольховкой.

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