Черный столб дыма над промзоной: в Волжском полыхает СНТ «Здоровье химика»

В городе Волжский Волгоградской области сегодня, 3 августа 2026 года, произошло ЧП с возгоранием неподалеку от местной промзоны. В социальных сетях горожане начали массово публиковать снимки густого черного столба дыма, который поднялся в районе СНТ «Здоровье химика» и был виден из разных точек города.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о сильном пожаре на территории садового товарищества. По предварительной информации ведомства, пламя охватило сразу пять неэксплуатируемых дачных построек, после чего огонь быстро перекинулся на окружающую сухую растительность.
По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия уже работают подразделения Волжского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты сдерживают распространение огня и проводят тушение горящих построек и сухой травы.
Ранее сообщалось о крупном пожаре между Иловлей и Ольховкой.