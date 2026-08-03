Нижегородский психиатр Николай Ерусланкин снова поучаствовал в шоу «Погоня»

Врач-психиатр-нарколог Николай Ерусланкин из Нижнего Новгорода поучаствует в третьем выпуске шоу «Погоня» (16+) на телеканале ТНТ. В прошлом году ему уже удалось выиграть забег.
Напомним, что в августе 2025 года Николай Ерусланкин добрался до финала шоу «Погоня» и сделал предложение своей возлюбленной Дарье Нёме.
Теперь нижегородец вновь попытает удачу и попытается скрыться от ловцов в чёрных костюмах наравне с 14 соперниками. Он начнёт путь в союзе с актрисой Натальей Медведевой.
«Сейчас надо держаться в начале большинства, чтобы не было такого акцента на нас. Естественный отбор: кто хуже всего бегает, тот и будет пойман. В прошлом году мы и в кустах посидели, и выиграли, даже предложение сделали. Сейчас нужно уже рисковать и играть из разряда “всё или ничего”, — рассказал Ерусланкин.
Новый выпуск был снят в усадьбе «Кусково» — бывшем имении графов Шереметевых. У врагов появится новое оружие, которое усложнит путь к победе. Кроме того, одна из участниц сможет отомстить ловцу, который не дал ей добежать до финиша в прошлом сезоне.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали о том, что нижегородская гимнастка Арина Аверина станет участницей второго сезона шоу «Погоня».