Нижегородский психиатр Николай Ерусланкин снова поучаствовал в шоу «Погоня»

«Сейчас надо держаться в начале большинства, чтобы не было такого акцента на нас. Естественный отбор: кто хуже всего бегает, тот и будет пойман. В прошлом году мы и в кустах посидели, и выиграли, даже предложение сделали. Сейчас нужно уже рисковать и играть из разряда “всё или ничего”, — рассказал Ерусланкин.