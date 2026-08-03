В Перми выбрали имена для барсиков-тройняшек

«Традиционно клички барсят, родившихся у нас, это способ укрепить связь наших гостей с природой родного края, — говорит Анастасия Залога, гендиректор Пермского зоопарка. — Каждое имя несет в себе историю, характер и особую энергетику места и останется с барсами, даже если они в будущем уедут от нас».