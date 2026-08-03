В Перми выбрали имена для барсиков-тройняшек

Маленьким барсам из Пермского зоопарка, которые появились на свет в мае, придумали имена.
По традиции они связаны с местными природными достопримечательностями. Самочек назвали в честь уральских рек — Вишера и Колва, самца — Полюд, в честь горы Полюдов Камень, чье название в народных сказаниях отсылает к могучему богатырю и защитнику.
«Традиционно клички барсят, родившихся у нас, это способ укрепить связь наших гостей с природой родного края, — говорит Анастасия Залога, гендиректор Пермского зоопарка. — Каждое имя несет в себе историю, характер и особую энергетику места и останется с барсами, даже если они в будущем уедут от нас».
Барсики скоро выйдут в экспозиционный вольер, и на них можно будет полюбоваться посетителям. До двух лет они будут жить с мамой Аксой и учиться у нее всем кошачьим премудростям.
Кстати, в российских зоопарках живет 16 ирбисов, девять из которых родом из Перми.