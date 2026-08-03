Юрий Шалабаев поздравил выпускников Нижегородской академии МВД с окончанием учебы

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX рассказал о своем участии в торжественной церемонии выпуска 51-го набора молодых специалистов Нижегородской академии МВД России.
Мероприятие прошло у Вечного огня в Кремле.
«Всего в этом году на службу закону встают 236 молодых специалистов, из них 23 — с красными дипломами. Выпускники пополнят подразделения разных регионов нашей страны, включая свой родной. Дипломы и погоны — прямое подтверждение знаний, выдержки и выбора, сделанного сердцем и умом. Пусть каждый новый день становится доказательством правильности принятого решения — решения служить людям и Родине. Успехов, ребята!» — написал Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил начать пробные топки в Нижнем Новгороде с 1 сентября.