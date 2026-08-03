Гастроэнтеролог рассказала о вреде белого хлеба

По словам врача, черный хлеб полезнее: он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины B, E и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения, поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее.