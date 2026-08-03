Гастроэнтеролог рассказала о вреде белого хлеба

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку он содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов, рассказала эндокринолог и гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Виктория Гончар.
«Привычный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей — практически бесполезный продукт. В процессе обработки зерна витамины уходят вместе с оболочкой (отрубями), а высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ. По сути, это источник быстрых углеводов и крахмала, которые ведут к лишнему весу и проблемам с пищеварением», — сказала Гончар в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, черный хлеб полезнее: он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины B, E и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения, поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее.