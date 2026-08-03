В Курской области зафиксирован дефицит комбинированной детской вакцины

В 2024 году в Курской области начался кризис с поставкой льготных лекарств. В августе 2025 года Александр Хинштейн поручил минздраву региона проверить работу отвечающей за это «Курской фармации», но к октябрю контрольные мероприятия так и не провели. За это губернатор раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, которая покинула пост после того, как выяснилось, что глава предприятия предпринимал попытки затянуть проверку и скрыть документы.