Ночной салют в Воронеже во время беспилотной опасности попал на камеру

Громкий ночной фейерверк во время действия беспилотной опасности попал на видео в Воронеже. Ролик опубликовал канал «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.
Салют запустили около двух часов ночи 3 августа в ЖК «Яблоневые сады». Громкие звуки напугали местных жителей.
Напомним, минувшей ночью над одним из районов области уничтожили два беспилотника.
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