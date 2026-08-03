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Ночной салют в Воронеже во время беспилотной опасности попал на камеру

Громкие звуки напугали жителей одного из ЖК.

Источник: АиФ Воронеж

Громкий ночной фейерверк во время действия беспилотной опасности попал на видео в Воронеже. Ролик опубликовал канал «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС.

Салют запустили около двух часов ночи 3 августа в ЖК «Яблоневые сады». Громкие звуки напугали местных жителей.

Напомним, минувшей ночью над одним из районов области уничтожили два беспилотника.

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