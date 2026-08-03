В кафе Светлогорска с гостьи «сняли порчу» вместе с двумя золотыми кольцами

Дамы разговорились в одном из городских кафе. Собеседница заявила, что чувствует «негативную энергию», предложила погадать и провести ритуал. «Жертва сглаза» отдала ей 45 тысяч рублей и два кольца, одно из которых было с изумрудом. Получив деньги и украшения, ворожея скрылась.