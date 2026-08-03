В кафе Светлогорска с гостьи «сняли порчу» вместе с двумя золотыми кольцами

В Светлогорске незнакомка убедила 40-летнюю женщину, что на ней лежит порча, и попросила ценности для «обряда очищения». Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 3 августа.
Дамы разговорились в одном из городских кафе. Собеседница заявила, что чувствует «негативную энергию», предложила погадать и провести ритуал. «Жертва сглаза» отдала ей 45 тысяч рублей и два кольца, одно из которых было с изумрудом. Получив деньги и украшения, ворожея скрылась.
Полицейские вышли на подозреваемую — 33-летнюю калининградку, уже имевшую проблемы с законом. Во время обыска в её квартире нашли залоговые билеты, подтверждавшие, что похищенные кольца сдали в ломбард. Гадалка призналась, что потратила вырученные средства на личные нужды.
На калининградку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Верховный суд признал снятие порчи мошенничеством. Поводом стало дело гадалки, которая убедила клиентку и её родителей отдать более 3 млн рублей ради «спасения жизни». Во время ритуала прорицательница сделала вид, что сожгла часть денег, заранее подменив настоящие купюры фальшивками.