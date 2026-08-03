Светофорная вакханалия продолжается: что не так с дорогами в Пионерском и Калининграде

В Пионерском снова включили единственный в городе светофор — и вместе с ним вернули пробки на перекрёсток Рабочей и дороги в сторону кладбища. По словам местных жителей, заторы выстраиваются даже ночью, хотя до того в приморском городе серьёзных проблем с движением не было даже в пик турсезона.