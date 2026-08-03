Светофорная вакханалия продолжается: что не так с дорогами в Пионерском и Калининграде

Калининградцы и жители области продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные наблюдения и предложения от водителей и пешеходов.
Зловещий светофор.
В Пионерском снова включили единственный в городе светофор — и вместе с ним вернули пробки на перекрёсток Рабочей и дороги в сторону кладбища. По словам местных жителей, заторы выстраиваются даже ночью, хотя до того в приморском городе серьёзных проблем с движением не было даже в пик турсезона.
Светофор пропускает потоки по очереди: сначала одно направление, потом второе, затем третье. В результате машины вынуждены подолгу стоять на пустом, по меркам курортного города, перекрёстке.
Есть и новая проблема: рядом появился строительный забор без понятного обозначения цели работ. Из-за него обзор для водителей на перекрёстке стал сильно ограничен.
История с этим светофором тянется не первый месяц. До этого администрация несколько раз пыталась запустить объект, но каждый раз возникали сложности. Водители путались, потому что многие по привычке ориентировались на знаки. А самым заметным последствием стало ДТП с участием единственного городского автобуса.
Позже светофор настроили так, чтобы развести потоки, но это ещё сильнее растянуло пробки. Пешеходы и велосипедисты, не желая ждать на пустой дороге, начали перебегать и переезжать на красный. На перекрёстке стало опаснее.
«Клопс» уже моделировал оптимальный режим работы этого перекрёстка. Даже при увеличении потока машин расчёты показывали: лучше обойтись без светофора. Но местная администрация, судя по происходящему, продолжает эксперименты над горожанами и гостями Пионерского.
Калининград: утренний хаос на Муромской.
Ещё одна жалоба пришла из Калининграда. Читатели рассказывают о ежедневном беспорядке на перекрёстке Муромская — Аллея Смелых — Судостроительная.
По словам горожан, каждое утро там можно увидеть почти полный набор нарушений: езду по встречной полосе, повороты из рядов, где такой манёвр запрещён, выезд на занятый перекрёсток, проезд на красный и движение против одностороннего потока под «кирпич».
«На официальные запросы — шаблонные отписки», — жалуются жители.
Судя по описанию, проблема здесь уже не только в организации движения, но и в отсутствии регулярного контроля. Когда водители понимают, что за хаос на перекрёстке ничего не будет, строгие правила быстро превращаются в рекомендации.
У «Янтарного» велосипедистам отдали всю дорожку.
Третья история — от Дворца спорта «Янтарный». Горожане обратили внимание на новую разметку на дорожке со знаком «пешеход/велосипед».
Раньше пространство было разделено логично: одна половина — для пешеходов, другая — для велосипедистов. На покрытии были соответствующие символы, поэтому людям было понятно, где идти, а где ехать.
После обновления разметки вся дорожка оказалась обозначена велосипедами. По мнению жителей, это фактически лишает пешеходов их части тротуара и может привести к конфликтам.
Особенно остро проблема может проявиться в часы пик, когда у ДС «Янтарный» много людей: родители с детьми, посетители спорткомплекса и те, кто идёт к ближайшим социальным объектам. При такой разметке пешеходы и велосипедисты снова оказываются в одной серой зоне, где каждый считает себя правым.
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