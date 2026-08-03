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В городе Шахты отключат воду на трое суток с 17 августа

В Шахтах несколько поселков и улиц останутся без воды на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В Шахтах несколько поселков и улиц останутся без воды на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 08:00 17 августа по 08:00 20 августа водоснабжение будет приостановлено в связи с переподключением водовода. Без воды останутся поселки Аютинский, Фрунзе, Таловый, Поповка, часть поселка Нежданная, часть поселка Красина (район Дома Культуры), а также улицы Рылеева, Маяковского, Шахтинский лесхоз, Тимирязева, Дачная, ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16 (пер. Тюменский, 72), проспект Карла Маркса, 152−188, переулки Железнодорожный, Сквозной, Культурный уголок, Чернова и прилегающие к ним улицы.

После завершения работ и заполнения водовода давление в системе восстановят. На период отключения подвоз воды будет организован автоцистернами по заявкам абонентов. Жителей просят заблаговременно создать запас воды.