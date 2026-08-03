В Волжском пьяный лихач пытался удрать от ДПС: видео

Игнорируя просьбу об остановке, мужчина несколько раз грубо нарушил ПДД. В результате непродолжительного преследования инспекторы заблокировали автомобиль в одном из гаражных кооперативов и задержали беглеца. Нарушителем оказался 35-летний житель Быковского района, который управлял автомобилем в состоянии опьянения.