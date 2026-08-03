До +35 градусов ожидается в Красноярском крае в ближайшие дни

4−5 августа в центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозируют сильную жару. Воздух прогреется до +35°С и выше. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В связи с этим МЧС напоминает: не посещайте лес и не разводите костры на лесных территориях. Купайтесь только на официально разрешённых пляжах и не отпускайте детей к воде без присмотра.
Ранее мы сообщали, что две трагедии на воде произошли в Красноярском крае за день.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше