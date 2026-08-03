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До +35 градусов ожидается в Красноярском крае в ближайшие дни

Сильная жара ожидается в центральных и южных районах региона.

4−5 августа в центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозируют сильную жару. Воздух прогреется до +35°С и выше. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В связи с этим МЧС напоминает: не посещайте лес и не разводите костры на лесных территориях. Купайтесь только на официально разрешённых пляжах и не отпускайте детей к воде без присмотра.

Ранее мы сообщали, что две трагедии на воде произошли в Красноярском крае за день.

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