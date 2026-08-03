16 фальшивых купюр и монет обнаружили в Нижегородской области

16 поддельных российских денежных знаков выявили в банках Нижегородской области во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает Волго-Вятское Главное Управление Банка России.
Большинство обнаруженных фальшивок пришлось на банкноты номиналом 5 тысяч рублей — таких выявили восемь. Также специалисты обнаружили шесть поддельных купюр по 1 тыс. рублей, одну банкноту номиналом 2 тыс. рублей и одну фальшивую монету в 10 рублей. Кроме того, в апреле-июне в регионе из оборота изъяли одну поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.
Всего в регионах, входящих в зону деятельности Волго-Вятского ГУ Банка России, за второй квартал обнаружили 124 российских денежных знака с признаками подделки. В их числе 63 пятитысячные банкноты, 41 купюра номиналом 1 тыс. рублей, три — 2 тыс. рублей, семь — 500 рублей, четыре — 100 рублей и две — 50 рублей. Также были выявлены четыре поддельные монеты номиналом 10 рублей. За тот же период в регионах ВВГУ из оборота изъяли шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.
В целом по стране во втором квартале 2026 года банки выявили 1 275 поддельных денежных знаков Банка России. Чаще всего подделывали банкноты номиналом 5 тыс. рублей — 740 штук, а также купюры по 1 тыс. рублей — 424 штуки.
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