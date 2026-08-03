16 фальшивых купюр и монет обнаружили в Нижегородской области

Всего в регионах, входящих в зону деятельности Волго-Вятского ГУ Банка России, за второй квартал обнаружили 124 российских денежных знака с признаками подделки. В их числе 63 пятитысячные банкноты, 41 купюра номиналом 1 тыс. рублей, три — 2 тыс. рублей, семь — 500 рублей, четыре — 100 рублей и две — 50 рублей. Также были выявлены четыре поддельные монеты номиналом 10 рублей. За тот же период в регионах ВВГУ из оборота изъяли шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.