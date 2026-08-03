Начальник главка МВД пообещал новые МРЭО в Волгоградской области

— Большинство жалоб именно на несвоевременность. При этом первые две недели после совершения преступления — самые важные. Мною даны дополнительные указания по регистрации всех правонарушений, их классификации, своевременной реакции. Вот уже вторую неделю каждое своё утро я начинаю с изучения статистики по количеству зарегистрированных обращений и возбуждённых уголовных дел. Уверен, что постепенно работу удастся наладить. Я все эти дни после назначения на каждом совещании повторяю, что русский человек отличается от западного особым чувством справедливости, а полиция — это орган, куда граждане за этой самой справедливостью приходят. Мы не имеем права их подводить, — продолжил Павел Гищенко.