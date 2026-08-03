В Мегионе отремонтируют центральную городскую библиотеку

Масштабное обновление еще одного культурного центра — центральной городской библиотеки — продолжается в Мегионе Ханты-Мансийского АО — Югры. Библиотека станет модельной по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
Это будет уже третья модельная библиотека в городе. После обновления полностью поменяется внутреннее устройство учреждения. Вместо читальных залов там создадут залы для молодежи, проведения мастер-классов и настольных игр, будут работать клубы по интересам и читательские объединения.
Также в библиотеке появится новая выставочная система для демонстрации работ местных авторов и интерактивный стол с галереей памяти, посвященной мегионцам-героям. Дизайн-проект помещения продолжает идею единого культурного пространства — объединяет элементы федерального брендбука и мегионского бренда «Город Первых». Официальная дата завершения ремонта — конец сентября этого года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.