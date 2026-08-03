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Осуждённые помогают очищать реки Пыж и Мулянка от нефтепродуктов в Перми

Их участие ускорило темпы очистки акватории и береговой линии, где после спада воды осели нефтяные пятна.

Осуждённые помогают очищать реки Пыж и Мулянка от нефтепродуктов в Перми, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. К очистке подключились осуждённые, отбывающие наказание в участке, функционирующем как исправительный центр № 1 при ИК-32 в Перми. Свыше 20 человек по собственной инициативе вышли на расчистку берегов и сбор загрязнённого грунта.

Их участие ускорило темпы очистки акватории и береговой линии, где после спада воды осели нефтяные пятна. На реках сейчас развёрнуто 18 боновых заграждений, ведётся круглосуточный мониторинг воды, воздуха и почвы. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы — превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В администрации УФИЦ отметили, что участие в таких работах — это реальный вклад в защиту экологии. Кроме того, привлечение осуждённых помогает их ресоциализации, формирует ответственное отношение к природе и даёт практические навыки для будущей работы.

О том, как идут работы — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.

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