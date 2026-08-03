Осуждённые помогают очищать реки Пыж и Мулянка от нефтепродуктов в Перми

На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. К очистке подключились осуждённые, отбывающие наказание в участке, функционирующем как исправительный центр № 1 при ИК-32 в Перми. Свыше 20 человек по собственной инициативе вышли на расчистку берегов и сбор загрязнённого грунта.