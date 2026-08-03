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Из-за обрыва проводов на площади Победы заблокировано движение трамваев

Вагоны № 3 и № 5 не могут проехать.

В Калининграде на улице Черняховского, у площади Победы, оборвало провода. Из-за этого оказалось заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 и № 5. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Троечки временно пустили по кругу: от Южного вокзала по ул. 9 Апреля, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту снова к Южному вокзалу.

Пятерочки пошли по кругу от улицы Дюнной по ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту и снова к Дюнной.

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