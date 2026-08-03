В селе Шилан Самарской области преобразили территорию у Дома культуры

«Поступило множество заявлений и просьб от жителей по поводу неудовлетворительного состояния территории. Дом культуры в нашем селе — это центральная точка общественной жизни, место, куда приходят и дети, и пожилые люди. Улучшение качества времени препровождения здесь — это прямой вклад в социальную сферу и благополучие сообщества», — отметила глава Шилана Ирина Чернова.