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В селе Шилан Самарской области преобразили территорию у Дома культуры

Там появилась асфальтированная площадка с урнами, скамейками, освещением и системой видеонаблюдения.

Благоустройство прилегающей территории у Дома культуры «Витязь» завершили в селе Шилан Красноярского района Самарской области. Пространство преобразилось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.

В первую очереди специалисты провели асфальтирование площадки. Помимо дорожных работ, на территории появились скамейки, урны и ограждение, разделяющее пешеходную зону от проезжей части. Также там установили усиленное уличное освещение и систему видеонаблюдения.

«Поступило множество заявлений и просьб от жителей по поводу неудовлетворительного состояния территории. Дом культуры в нашем селе — это центральная точка общественной жизни, место, куда приходят и дети, и пожилые люди. Улучшение качества времени препровождения здесь — это прямой вклад в социальную сферу и благополучие сообщества», — отметила глава Шилана Ирина Чернова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.