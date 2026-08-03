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Смешарики, Лунтик и Колобок: 6 детских фильмов августа, ради которых стоит выбраться в кино всей семьёй

Рассказываем об отечественных и зарубежных новинках.

Источник: Клопс.ru

Август — последний месяц каникул. Можно гулять с утра до вечера, играть с друзьями и, конечно, смотреть кино. «Клопс» рассказывает, какие премьеры ждут юных зрителей в этом месяце.

«Последний богатырь. Колобок»6+

Колобок — один из самых необычных жителей Белогорья — решает разобраться, зачем его испекли и какое место он может занять в сказочном мире. Он становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлёв) и знакомится с необычной девушкой Ладой (Мила Ершова). Героев ждёт череда опасных приключений — и, конечно, счастливый финал.

Новый фильм во вселенной «Последнего богатыря» снял Антон Маслов — режиссёр сериала «Последний богатырь. Наследие»6+. Колобка по-прежнему озвучивает Гарик Харламов. Второстепенные роли исполнили Гоша Куценко, Дмитрий Колчин и Кирилл Зайцев.

Премьера — 6 августа.

«Смешарики. Сквозь вселенные»6+

Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в загадочную игру о будущем. Смешарики превращаются в обычных детей и летят к Марсу на борту космического корабля. Однако вскоре становится понятно, что это не просто виртуальное приключение.

Новая полнометражка расширяет вселенную «Смешариков» — теперь в ней есть не только космические странствия, но и путешествия между мирами. Одни из режиссёров проекта стал Илья Максимов, который работал над оригинальным сериалом, а также над мультфильмами «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»0+ и «Карлик Нос»6+. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, а в актёрском составе засветились Людмила Артемьева, Ян Цапник, Надежда Михалкова и Николай Добрынин.

Российская премьера состоится 6 августа.

«Легенда о Сепере»6+

Юный Сепер и его верный гепард Бабу живут в сказочном мире. Гармонию нарушает нападение тёмных сил. Чтобы спасти свою семью и вообще родную деревню, мальчик вынужден отправиться в опасное путешествие. Ему предстоит пройти через древние пещеры, столкнуться с магическими испытаниями и раскрыть тайну семи священных печатей.

«Легенда о Сепере» — совместный проект британских и турецких кинематографистов. Фильм основан на восточных легендах: создатели использовали элементы персидской мифологии — образ главного злодея Ахримана заимствован именно оттуда.

Мировая премьера мультфильма состоялась 31 января 2025 года в Иране. В российский прокат «Легенда о Сепере» выйдет 20 августа.

«Лидия и Всадник Тумана»6+

Одиннадцатилетняя Лидия ищет своего брата Таддеуса, пропавшего после встречи с загадочным Заклинателем. Девочка оказывается в Туманном море, где её спасает команда летающего корабля «Дельфин». На борту Лидия становится ученицей волшебницы — та как раз занимается поиском исчезнувших детей.

«Лидия и Всадник Тумана» — канадское семейное фэнтези. Создатели придумали необычный мир, где герои путешествуют на воздушном судне, а главное их оружие — астромагия, то есть способность создавать особые созвездия.

Мировая премьера «Лидии и Всадника Тумана» состоялась 20 февраля. В России фильм можно будет посмотреть с 20 августа.

«Марсианка»0+

В XXII веке Земля сталкивается с нехваткой пресной воды. Чтобы спасти человечество, на Марс отправляется экспедиция, которая ищет редкий минерал. На Красной планете рождается девочка — но взрослые пропадают, и она растёт одна среди неисправных роботов. Теперь её предстоит найти минерал, от которого зависит будущее Земли.

«Марсианка» — индонезийский научно-фантастический фильм для всей семьи. Создатели объединили реальные съёмки с актёрами и современную компьютерную графику.

Мировая премьера «Марсианки» состоялась в марте. В России официальный релиз намечен на 27 августа.

«Лунтик. Обратная сторона Луны»6+

Лунтик живёт на Луне вместе с мамой и часто навещает друзей на Земле. Но есть проблема: он скучает по отцу. Папа Лунтика когда-то исчез на обратной стороне Луны. Ждать его возвращения герой не хочет, поэтому вместе с кузнечиком Кузей, Вупсенем и Пупсенем он отправляется на поиски. Но обратная сторона Луны — довольно опасное место.

Этот фильм — сиквел картины 2024 года «Лунтик. Возвращение домой»0+. Режиссёром и сценаристом выступила Дарина Шмидт, которая работала над первой частью. В новом фильме мир Лунтика расширится, героя тоже ждёт большое космическое путешествие.

Фильм выйдет в широкий прокат 27 августа.

«Клопс» рассказывал про семь недавних мультфильмов, которые понравятся и детям, и родителям.