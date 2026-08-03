Смешарики, Лунтик и Колобок: 6 детских фильмов августа, ради которых стоит выбраться в кино всей семьёй

Новая полнометражка расширяет вселенную «Смешариков» — теперь в ней есть не только космические странствия, но и путешествия между мирами. Одни из режиссёров проекта стал Илья Максимов, который работал над оригинальным сериалом, а также над мультфильмами «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»0+ и «Карлик Нос»6+. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, а в актёрском составе засветились Людмила Артемьева, Ян Цапник, Надежда Михалкова и Николай Добрынин.