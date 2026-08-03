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Рособрнадзор вынес предостережение Лесотехническому университету Петербурга

Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 образовательным организациям, в число которых вошел Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова. Об этом сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», — говорится в сообщении.

Согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок», претензии надзорного ведомства связаны с внесением сведений о выданных документах об образовании в федеральный реестр ФИС ФРДО. По итогам проверки установлено, что информация о части дипломов была внесена в систему с нарушением установленных сроков.

В связи с выявленными нарушениями вузу предложено принять меры для соблюдения требований законодательства в сфере образования.