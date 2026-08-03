Рособрнадзор вынес предостережение Лесотехническому университету Петербурга

Согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок», претензии надзорного ведомства связаны с внесением сведений о выданных документах об образовании в федеральный реестр ФИС ФРДО. По итогам проверки установлено, что информация о части дипломов была внесена в систему с нарушением установленных сроков.