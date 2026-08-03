Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграрии Ростовской области завершают уборку урожая на площади в 3,3 млн га

Губернатор: в хозяйства Ростовской области обмолотили уже 2,9 млн га урожая.

Источник: Комсомольская правда

Уборочная кампания в Ростовской области вышла на финишную прямую. Об этом 3 августа в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, к этому моменту в хозяйствах обмолотили уже 2,9 млн га, это около 90% площадей. Напомним, общая площадь посевов ранних зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составляет 3,3 млн га, в том числе 2,8 млн га приходится на озимые.

— Условия уборки непростые, но аграрии показывают достойные результаты. При этом Ростовская область является одним из ведущих экспортеров. Доля региона — около 12% от общего объема российского экспорта зерна с географией поставок более чем в 100 стран, — отметил Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что в этом году перестройка логистики привела к снижению закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.

— Сейчас правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом и Минтрансом России прорабатывают все возможные варианты для скорейшей стабилизации ситуации. В региональном минсельхозпроде работает горячая линия для аграриев, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше