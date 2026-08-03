Аграрии Ростовской области завершают уборку урожая на площади в 3,3 млн га

По словам главы региона, к этому моменту в хозяйствах обмолотили уже 2,9 млн га, это около 90% площадей. Напомним, общая площадь посевов ранних зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составляет 3,3 млн га, в том числе 2,8 млн га приходится на озимые.