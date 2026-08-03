Мамы Саратовской области могут получить 150 тыс. рублей на развитие бизнеса

Центр «Мой бизнес» Саратовской области открыл прием заявок на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
К участию приглашаются женщины с детьми или в декрете, у которых есть бизнес (до трех лет) или идея, которую хочется реализовать. Благодаря программе они получат базовые знания о ведении бизнеса, помощь в доработке проекта, консультации экспертов и успешных предпринимателей, возможность получить стартовый капитал.
«Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей. Средства можно направить на реализацию бизнес-плана, который участницы дорабатывают во время обучения», — рассказали в пресс-службе минэкономразвития области.
В ходе федерального этапа экспертное жюри выберет 25 лучших проектов среди победительниц региональных этапов. Они получат возможность выиграть до 1 млн рублей на развитие проекта. Заявку можно подать до 17 августа по ссылке: мамапредприниматель.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.