Мамы Саратовской области могут получить 150 тыс. рублей на развитие бизнеса

К участию приглашаются женщины с детьми или в декрете, у которых есть бизнес (до трех лет) или идея, которую хочется реализовать. Благодаря программе они получат базовые знания о ведении бизнеса, помощь в доработке проекта, консультации экспертов и успешных предпринимателей, возможность получить стартовый капитал.