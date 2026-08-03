В Пермском крае 127 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

Больше всего стобалльников оказалось в Перми — 64 человека. Среди муниципалитетов лидерами стали Кунгурский округ, где зарегистрировано девять максимальных результатов, Чайковский — семь и Березниковский — пять. Хорошие результаты также показали Большесосновский, Верещагинский, Соликамский, Чусовской, Нытвенский и Пермский округа. По два стобалльных результата получили выпускники Чернушинского и Лысьвенского округов, по одному — Березовского, Очерского, Кишертского округов и ЗАТО Звёздный.