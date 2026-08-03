В Курской области завершают ремонт моста через реку Большую Курицу

Ремонт моста через реку Большую Курицу в Курской области завершат в начале августа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта составляет 42 метра, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
В ходе ремонта мост практически собрали заново: проведена замена элементов опор, межбалочных и деформационных швов, гидроизоляции, водоотводных устройств, обновлено покрытие проезжей части. Кроме того, мостовики усилили несущие элементы и укрепили конструкцию арматурой.
Благодаря слаженной работе ремонт идет с опережением графика: выполнено 95% от общего объема. В настоящее время специалисты завершают отделочные работы и приводят сооружение к финальному виду. Мост оштукатурен и окрашен. Продолжается монтаж барьерных и перильных ограждений, обустройство лестничных маршей.
Искусственное сооружение через реку Большую Курицу имеет важное значение для жителей Полянского сельсовета. Оно связывает между собой три крупных населенных пункта — деревню Жеребцово, где находятся медпункт и магазин, село Хардиково и деревню Пименово.
В 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Курской области запланирован ремонт трех искусственных сооружений в Курском, Октябрьском и Советском районах общей протяженностью 117 метров. В настоящее время общая строительная готовность объектов составляет 75%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.