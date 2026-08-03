Финалисты кадрового конкурса «Донбасс СВОи Герои» пополняют управленческую команду региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роман Шульга назначен заместителем Председателя Комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики.
За плечами Романа Александровича — защита Республики с 2014 года, служба в Народном Ополчении и Минобороны ДНР, где он отвечал за организацию связи. Позже сосредоточился на патриотическом воспитании молодежи и госуправлении.
Во время стажировки под руководством вице-премьера ДНР Владимира Ежикова Роман Шульга углубил управленческие навыки, участвовал в проектах по повышению эффективности работы госструктур. Теперь перед ним стоят новые задачи — развивать научный потенциал региона и внедрять технологии, которые помогут Донбассу двигаться вперёд.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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