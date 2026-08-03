Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финалисты кадрового конкурса «Донбасс СВОи Герои» пополняют управленческую команду региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роман Шульга назначен заместителем Председателя Комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роман Шульга назначен заместителем Председателя Комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики.

За плечами Романа Александровича — защита Республики с 2014 года, служба в Народном Ополчении и Минобороны ДНР, где он отвечал за организацию связи. Позже сосредоточился на патриотическом воспитании молодежи и госуправлении.

Во время стажировки под руководством вице-премьера ДНР Владимира Ежикова Роман Шульга углубил управленческие навыки, участвовал в проектах по повышению эффективности работы госструктур. Теперь перед ним стоят новые задачи — развивать научный потенциал региона и внедрять технологии, которые помогут Донбассу двигаться вперёд.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

16+

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше