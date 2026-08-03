На удмуртском промышленном предприятии внедрят бережливые технологии

«Когда мы говорим о производительности, речь идет не только о цифрах, но и о людях: о том, чтобы снять с сотрудников лишнюю нагрузку, убрать рутину и сделать их работу комфортнее и эффективнее. Диагностика на “Сваркаджете” поможет увидеть повседневные трудности и устранить узкие места, которые мешают расти. Мы видим свою роль в том, чтобы дать предприятиям инструменты и поддержку — и рады, что все больше компаний республики этим пользуются» — сказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.