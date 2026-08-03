На удмуртском промышленном предприятии внедрят бережливые технологии

Предприятие «Сваркаджет» в Удмуртской Республике приступило к реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В компании планируют улучшить процессы за счет внедрения бережливых инструментов, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.
В течение полугода рабочая группа предприятия вместе с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) будет оптимизировать производство «Тележки» — одного из ключевых продуктов завода. Задача — ускорить выпуск, повысить качество и общую эффективность за счет устранения потерь и равномерного распределения нагрузки на каждом этапе цикла.
Компания «Сваркаджет» свыше 30 лет специализируется на проектировании, производстве и продаже газосварочного оборудования и запорно‑регулирующей арматуры. На предприятии сформирована рабочая группа, сотрудники освоили базовые инструменты бережливого производства и принципы реализации проектов по улучшениям — в ходе первого модуля обучения. Сейчас совместно с экспертами РЦК специалисты приступили к изучению текущего состояния производственного процесса.
В ближайшие недели главный акцент будет сделан на диагностике производственного потока. Этот этап критически важен: он поможет обнаружить скрытые потери и повседневные трудности, с которыми сталкиваются сотрудники, выявить узкое место, тормозящее рост производительности, а также заложить основу для детального плана улучшений.
«Когда мы говорим о производительности, речь идет не только о цифрах, но и о людях: о том, чтобы снять с сотрудников лишнюю нагрузку, убрать рутину и сделать их работу комфортнее и эффективнее. Диагностика на “Сваркаджете” поможет увидеть повседневные трудности и устранить узкие места, которые мешают расти. Мы видим свою роль в том, чтобы дать предприятиям инструменты и поддержку — и рады, что все больше компаний республики этим пользуются» — сказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.