В Волгоградской области в СНТ загорелись пять строений

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пять строений и сухая растительность загорелись в садовом товариществе в Волгоградской области, тушение пожара осложняют жаркая сухая погода и отсутствие источников воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ “Здоровье химика”. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит сухая растительность и пять строений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осложняется жаркой сухой погодой и отсутствием водоисточников. Борьбу с огнем ведут 34 человека и 13 единиц техники.
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