Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце Московского проспекта перенесут остановку общественного транспорта

Сейчас она находится на островке посреди проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

В конце Московского проспекта решили перенести остановку общественного транспорта «ул. Миклухо-Маклая» — подрядчика для работ уже нашли. О решении проблемного вопроса сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что сейчас остановка находится на небольшом островке, зажатом посреди проезжей части, что и неудобно, и небезопасно. Еще один момент — попасть на пешеходный переход оттуда можно лишь через проезжую часть, а там уже происходили ДТП.

Решено сдвинуть остановку ближе к «Гран-Мару», где расширят проезжую часть, создав заездной карман и поставят остановочный павильон, оборудовав тротуар и велодорожку рядом.