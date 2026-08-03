Мошенники обчищают квартиры под видом силовиков

Реальные оперативники, получив заявление от хозяйки жилья, кинулись по следу злоумышленника. Его задержали в Удмуртии, доставили в Нижний и взяли под стражу. Это был студент из Ижевска. На допросе парень признался: он сам стал жертвой мошенников. Попался приблизительно по той же схеме, что и юная нижегородка, и согласился выполнять поручения аферистов. Думал, что работает не по указке злых сил, а по заданию полиции.