Мошенники обчищают квартиры под видом силовиков

Новации в мошеннических схемах: чтобы вынести ценности из квартиры, аферисты убедили девушку, что её обвиняют в спонсировании недружественного государства и должны обыскать жилище. Под предлогом оперативного мероприятия лжесиловик в Нижнем Новгороде опустошил сейф и сдал «улов» в ломбард. С подробностями — nn.aif.ru.
Думал, что работает на полицию.
Новая «воронка обмана» начала закручиваться по классической схеме. 17-летней девушке стали звонить с неизвестных номеров. Первым делом сообщили, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломали, потом на связь вышли якобы сотрудники правоохранительных органов с новостью: нижегородку подозревают в спонсировании недружественного государства.
«За это грозит немалый срок», — строго предупредил незнакомый голос. Но все проблемы можно решить. Как? Об этом «силовики» пообещали рассказать по видеосвязи. Они убедили жертву, что в её жилище необходимо провести обыск. Для этого представителю полиции надо отдать ключи.
Девушка поверила в обыск, передала незнакомцу ключи от квартиры родственницы, где проживала, и ушла с места событий на несколько часов. Скорее всего, об этом её тоже попросили… Ловушка захлопнулась. О деталях истории рассказывает Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Получив ключи от квартиры, единственный «полицейский» приступил к делу. Он открыл в квартире металлический сейф, взял оттуда деньги и золотые украшения. Ущерб от «обыска» оценили более чем в 1,6 млн руб.
Реальные оперативники, получив заявление от хозяйки жилья, кинулись по следу злоумышленника. Его задержали в Удмуртии, доставили в Нижний и взяли под стражу. Это был студент из Ижевска. На допросе парень признался: он сам стал жертвой мошенников. Попался приблизительно по той же схеме, что и юная нижегородка, и согласился выполнять поручения аферистов. Думал, что работает не по указке злых сил, а по заданию полиции.
Всё, что вынес из сейфа, студент сдал в ломбард, а выручку перевёл на счета, названные «лжесиловиками». Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Играют на страхах.
Это один из видов организованной преступности и, по сути, мало чем отличается от взлома квартиры или разбоя, уверен полковник милиции в отставке Евгений Макаров.
«Только здесь против жертв используют куда более изощрённое оружие — боевое нейролингвистическое программирование (НЛП). Это похлеще гипноза, и ему, по наблюдению учёных, особенно подвержены молодёжь и пожилые люди», — рассуждает эксперт.
По словам Евгения Макарова, мошенники играют на человеческих страхах, узнавая, на что надо давить, например, из социальных сетей жертв. Болевые точки они выбирают очень грамотно и точно.
Если вам названивают и представляются силовиками, обязательно возьмите паузу в разговоре и свяжитесь с кем-то из близких и знакомых, чтобы обсудить ситуацию. Спонтанность и быстрота принятия необдуманных решений работают исключительно на мошенников.
Но как противостоять аферистам, когда те представляются силовиками и настаивают на обыске? «Вы вправе требовать, чтобы мероприятие прошло в присутствии вашего адвоката и, конечно, в вашем присутствии», — продолжает Евгений Макаров.
В любом случае настоящие силовики не звонят подозреваемым по видеосвязи и не предлагают на расстоянии «решить вопрос», а вызывают людей к себе повесткой. В настоящем обыске участвует не один сотрудник правоохранительных органов, кроме того, при изъятии вещей приглашают понятых.
Кстати.
Только за первые пять месяцев 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 2344 случая дистанционного мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленников в этих случаях приблизился к 1,5 млрд руб., сообщает региональное ГУ МВД России.
Чаще всего аферисты давят на жертву психологически. В 47% случаев они представляются сотрудниками госорганов. На втором месте по распространённости — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода, на третьем — звонки по пенсионным и иным социальным вопросам.