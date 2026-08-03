В Батайске установлен единый период работы сезонных летних кафе

Кроме этого, на заседании городской думы утвердили типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов — как для вновь открываемых, так и для тех, что планируется обновить. По информации господина Кукина, предприниматели смогут подобрать подходящий вариант оформления из одобренного перечня.