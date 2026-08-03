На ремонт дороги в Кромском районе Орловской области хотят направить 195 млн

Источник финансирования — областной бюджет. Подрядчику предстоит устроить нижний и верхний слои дорожного покрытия, возвести водопропускные трубы, укрепить обочины, установить автопавильон, смонтировать дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести горизонтальную разметку — краской и термопластиком. Приступить к работам необходимо с момента заключения контракта, завершить их — 30 октября 2026 года. Гарантийный срок составляет от полугода до восьми лет.