Нижегородцам показали фотографии секторов на новой ледовой арене

В социальных сетях представители «Volga Арены» опубликовали фотографии секторов спортивного комплекса — этого давно ждали нижегородские болельщики.
На кадрах видно, как организованы зрительские места: пока все сиденья укрыты защитной плёнкой, но уже можно оценить обзор с разных точек и понять, откуда лучше всего будет просматриваться ледовая площадка. Кроме стандартных мест, в арене предусмотрены VIP‑ложи.
Напомним, в начале мая ледовой арене на Стрелке официально присвоили название «Volga Арена». Наименование отсылает к возрождённому автомобильному бренду, который сейчас переживает новый этап развития и планирует выход на рынок уже этим летом.
Спортивный объект призван стать важной частью культурно‑спортивного кластера на Стрелке: здесь планируют проводить международные соревнования, а также знакомить туристов с культурным наследием региона.
Общая площадь комплекса достигает 70 тысяч квадратных метров. В составе арены — основная хоккейная площадка с трибунами вместимостью 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена, рассчитанная на 200 человек. Адрес объекта — улица Стрелка, 11. Сейчас строительство находится на завершающей стадии — открытие площадки намечено на текущий год.
Ранее сообщалось, что Егор Крид выступит на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде.