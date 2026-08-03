Нижегородцам показали фотографии секторов на новой ледовой арене

На кадрах видно, как организованы зрительские места: пока все сиденья укрыты защитной плёнкой, но уже можно оценить обзор с разных точек и понять, откуда лучше всего будет просматриваться ледовая площадка. Кроме стандартных мест, в арене предусмотрены VIP‑ложи.