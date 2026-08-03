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В Крыму заработали новые точки общественного Wi Fi

Зона общественного Wi-Fi расширена в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Wi Fi стал доступнее. В Крыму расширили зону общественного интернета, о чем сообщили в правительстве республики.

Новые точки доступа, через которые жители и гости полуострова могут подключиться к интернету, доступны в Джанкое на ул. Розы Люксембург, 15, в Красноперекопске на ул. Менделеева, 15, и на ул. Генерала Васильева, 2, в Армянске.

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