В Яльчикском округе Чувашии капитально отремонтируют врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию в селе Большие Яльчики Яльчикского округа Чувашии масштабно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение расположено на улице Кооперативной, сообщили в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.
В настоящее время объявлен электронный аукцион по капремонту здания, итоги которого подведут не позднее 7 августа. По условиям контракта подрядчику предстоит обновить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, кровлю, а также благоустроить прилегающую территорию до 30 ноября этого года.
«В нашем регионе при поддержке главы Чувашии Олега Николаева медицинская инфраструктура заметно обновляется. Безусловно, в основе масштабной работы по модернизации первичного звена здравоохранения — улучшение качества медицинского обслуживания», — отметил руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.