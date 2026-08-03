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В Яльчикском округе Чувашии капитально отремонтируют врачебную амбулаторию

Там обновят системы водо- и электроснабжения, отопление, вентиляцию и кровлю.

Врачебную амбулаторию в селе Большие Яльчики Яльчикского округа Чувашии масштабно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение расположено на улице Кооперативной, сообщили в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

В настоящее время объявлен электронный аукцион по капремонту здания, итоги которого подведут не позднее 7 августа. По условиям контракта подрядчику предстоит обновить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, кровлю, а также благоустроить прилегающую территорию до 30 ноября этого года.

«В нашем регионе при поддержке главы Чувашии Олега Николаева медицинская инфраструктура заметно обновляется. Безусловно, в основе масштабной работы по модернизации первичного звена здравоохранения — улучшение качества медицинского обслуживания», — отметил руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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