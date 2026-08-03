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В трех районах Челябинска из-за аварии может ухудшиться качество воды

Об этом информирует МУП «ПОВВ».

В трех районах Челябинска из-за аварии может ухудшиться качество воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с неотложными работами по устранению повреждения на водоводе № 4 в Советском районе (ул. 2-я Потребительская, 22) в период с 3 по 6 августа 2026 года возможно временное ухудшение органолептических показателей питьевой воды», — говорится в сообщении.

Это может затронуть потребителей Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов из-за повышенной скорости потока в трубопроводах.