В трех районах Челябинска из-за аварии может ухудшиться качество воды

«В связи с неотложными работами по устранению повреждения на водоводе № 4 в Советском районе (ул. 2-я Потребительская, 22) в период с 3 по 6 августа 2026 года возможно временное ухудшение органолептических показателей питьевой воды», — говорится в сообщении.