Народные приметы на 4 августа: чего нельзя делать в день Марии Ягодницы?

Еще одна традиция даты — сбор утренней росы. Эту влагу в старину наделяли особыми свойствами. Старцы верили, что она поможет им избавиться от хворей, юные особы надеялись стать еще прекраснее, умывшись собранными с травы капельками. Так или иначе, на протяжении многих столетий наши пращуры начинали день Марии Ягодницы с бережного сбора росы. А вот топтать лужайку и бегать по ней в утренние часы не дозволялось даже детям.