Народные приметы на 4 августа: чего нельзя делать в день Марии Ягодницы?

4 августа верующие вспоминают равноапостольную Марию Магдалину, в народном календаре — Мария Ягодница. На Руси с этой датой было связано множество примет и обычаев. Сегодня мы вспомним традиции наших предков и выясним, что можно, а что нельзя делать 4 августа, чтобы не было беды.
Народные приметы на 4 августа: что нельзя делать.
В давние времена 4 августа не разрешалось трудиться в поле. Народ приметил, что в этот день часто случается дождь с грозой, поэтому лучше не рисковать своей жизнью и здоровьем.
Считалось нежелательным отправляться в дальнюю дорогу. Люди опасались, что путника застигнет непогода, либо он и вовсе сгинет, столкнувшись с разбойниками или нечистью.
В день Марии Ягодницы нельзя было отказываться от ягод, кто бы вас ни угощал. По поверьям, известным более сотни лет, из-за этого можно надолго лишиться удачи.
Не рекомендуется держать окна нараспашку. Якобы так из дома счастье и богатство уйдет.
Если верите в приметы, ни в коем случае не убирайте паутину и не убивайте пауков 4 августа. Наши предки считали, что у нарушившего запрет денег до конца года не будет.
Лучше не проводить весь день в одиночестве — к слезам.
Постарайтесь ни с кем не ссориться. Если поругаться с родственником или другом в день Марии Ягодницы, то помириться вовек не выйдет. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Строго-настрого запрещается надевать обновки. Якобы так можно привлечь внимание нечисти. Также не следует ходить в мятом или грязном — это прямой путь в долговую яму.
Проблемы с деньгами могут возникнуть и у того, кто относится к ним небрежно — мнет, бросает на стол или тратит без счета. 4 августа не рекомендуется и передавать купюры и монеты из рук в руки: чтобы вернуть кому-либо долг или расплатиться за покупку, нужно положить необходимую сумму на стол или прилавок.
Тем, для кого народная мудрость имеет значение, нужно помнить и про еще один запрет. Волосы с расчески ни в коем случае не следует выбрасывать. Их разрешается только смывать проточной водой, а то начнут преследовать болезни.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 4 августа: что можно делать.
В старину этот день было принято проводить за сбором ягод. Как правило, на промысел ходили женщины, часто вместе с детьми. Считалось необходимым съесть «с куста» хотя бы одну ягодку — на удачу. Собранный урожай использовали по-разному, в частности, готовили варенье, использовали в качестве начинки для пирогов и блинов, сушили на зиму.
Поскольку день Марии Ягодницы был выходным от полевых работ (как мы помним, люди боялись грозы и грома), наши предки занимались домом, ухаживали за скотиной, шили и вязали.
4 августа можно затеять уборку — вымыть полы, избавиться от хлама, а главное — вытереть пыль с зеркал, а то деньги водиться не будут.
Еще одна традиция даты — сбор утренней росы. Эту влагу в старину наделяли особыми свойствами. Старцы верили, что она поможет им избавиться от хворей, юные особы надеялись стать еще прекраснее, умывшись собранными с травы капельками. Так или иначе, на протяжении многих столетий наши пращуры начинали день Марии Ягодницы с бережного сбора росы. А вот топтать лужайку и бегать по ней в утренние часы не дозволялось даже детям.
С особым уважением 4 августа люди на Руси относились к паукам. Их почитали как хранителей капитала. Расправу над ними расценивали как злодеяние и говорили, что в этот дом непременно придут голод и нищета.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 4 августа.
Ливень с грозой в день Марии Ягодницы считался в давние времена добрым знаком, сулящим щедрый урожай пшеницы, овса и льна.
Если на улице сухо и тепло, сентябрь будет погожим, а настоящая осень начнется лишь в октябре.
Рыба у поверхности водоема плавает? Скоро начнется дождь.
Именинники 4 августа.
В этот день именины празднуют Мария и Зина. Также нужно поздравить Агапа и Корнилия.