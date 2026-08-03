Проблемы с радио и телевещанием ожидаются в Воронеже с 4 по 6 августа

На время работ (с 8:00 до 17:00) полностью отключат вещание не только первого и второго цифровых пакетов телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2), но и радио. Если возникнут вопросы или проблемы с приемом сигнала, можно позвонить на горячую линию: 8−800−220−20−02.