Проезд ограничен на трех федеральных трассах в Нижегородской области 3−9 августа

В Нижегородской области введены ограничения движения на трех федеральных трассах. Меры действуют с 3 по 9 августа. Об этом сообщили на сайте ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
На трассе М-7 «Волга» перекрыт участок от 423 км до 429 км в сторону Казани. Там проходит фрезерование и укладка покрытия, поэтому проезжая часть сужена. Движение осуществляется по свободной полосе. Также слои износа устраняют на участке от 498 км до 507 км — в местах производства проезжую часть тоже сузили. На двухполосных участках возможен реверс.
На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов ограничения действуют на двух участках. Проезд по мосту через реку Кудьма в поселке Дружном организован по суженой проезжей части. Ограничения также действуют на участке от 40 км до 46 км. Движение организовано по двум полосам, возможен выезд спецтехники. Кроме того, кратковременные ограничения могут ввести на мосту через реку Теша из-за нанесения разметки.
Еще три участка частично перекрыты на трассе Р-177 «Поветлужье». На участке от 94 км до 113 км проезжая часть сужена, реверс возможен на отдельных участках. Около моста через реку Люнда в деревне Боковой организована временная дорога, а на мосту через реку Зимара движение осуществляется в реверсивном режиме.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде на 10 дней ограничили движение на проспекте Гагарина.