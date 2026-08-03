Проезд ограничен на трех федеральных трассах в Нижегородской области 3−9 августа

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов ограничения действуют на двух участках. Проезд по мосту через реку Кудьма в поселке Дружном организован по суженой проезжей части. Ограничения также действуют на участке от 40 км до 46 км. Движение организовано по двум полосам, возможен выезд спецтехники. Кроме того, кратковременные ограничения могут ввести на мосту через реку Теша из-за нанесения разметки.