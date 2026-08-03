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На ремонт крыши историко-художественного музея в Калининграде выделили 36,8 млн рублей

Здание Штадтхалле — объект культурного наследия.

Источник: Клопс.ru

На капремонт кровли историко-художественного музея в Калининграде выделили 36,8 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Здание располагается на улице Клинической, 21. Специалистам предстоит привести в порядок кровлю, обработать крышу от огня, сделать молниезащиту. Работы необходимо провести с учётом того, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ремонт крыши планируется завершить к началу 2027 года.

Калининградский областной историко-художественный музей находится в здании бывшего городского зала «Штадтхалле». Его построили по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля в 1912 году. Во время налёта британской авиации здание серьёзно пострадало. Восстановили его калининградцы, на это понадобился не один год.

В 2023 году на обновлённом фасаде историко-художественного музея восстановили утраченные «поющие» маски. Через год — разместили фонари, аналогичные историческим.

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