Прокуратура в суде защитит права семилетнего воронежца, покусанного бездомной собакой

Прокуратура провела проверку по сообщению о нападении бездомной собаки на семилетнего мальчика в Воронеже. Случай произошел на улице Сельской. Собака бросилась и покусала ребенка.
После нападения на место ЧП выехали сотрудники муниципального приюта для животных и отловили троих агрессивных псов.
Учитывая, что родители пострадавшего ребенка не могут оплатить квалифицированную юридическую помощь и составить исковое заявление в суд, прокуратура Железнодорожного района Воронежа защитит права мальчика в судебном порядке.
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