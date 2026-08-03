В Ленинском округе Подмосковья отремонтировали 29 дорог

Всего специалисты Мосавтодора отремонтировали более 11,7 км покрытия региональной сети — на участках сейчас продолжаются работы по укреплению обочин и нанесению разметки. В их числе — участок дороги между трассой А-105 и Володарским шоссе, ведущий к инфраструктуре города Видное и поселка городского типа Мисайлово. Также обновили покрытие на участке, проходящем через деревни Дроздово и Мамоново, чтобы жителям близлежащих малонаселенных пунктов было комфортнее добираться к церквям Ксении Петербургской и преподобного Иосифа игумена Волоцкого, домам культуры, детским садам, школам и амбулатории.