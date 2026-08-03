В Ленинском округе Подмосковья отремонтировали 29 дорог

Ремонт 3 региональных и 26 муниципальных дорог выполнили в этом сезоне в Ленинском городском округе Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участков составила 22 км, сообщили в региональном минтрансе.
«Ремонт региональных дорог по нацпроекту в округе завершен, сейчас дорожники продолжают работы на муниципальной сети, где предстоит отремонтировать покрытие на четырех местных дорогах», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Всего специалисты Мосавтодора отремонтировали более 11,7 км покрытия региональной сети — на участках сейчас продолжаются работы по укреплению обочин и нанесению разметки. В их числе — участок дороги между трассой А-105 и Володарским шоссе, ведущий к инфраструктуре города Видное и поселка городского типа Мисайлово. Также обновили покрытие на участке, проходящем через деревни Дроздово и Мамоново, чтобы жителям близлежащих малонаселенных пунктов было комфортнее добираться к церквям Ксении Петербургской и преподобного Иосифа игумена Волоцкого, домам культуры, детским садам, школам и амбулатории.
На муниципальной сети отремонтировали 10,3 км покрытия из планируемых 12 км. Так, покрытие обновили на 26 участках как в черте города, так и в малых населенных пунктах, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и объектам инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.