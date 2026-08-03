В Москве девочек стали чаще называть в честь Афины

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские родители продолжают выбирать для детей редкие имена по мотивам древнегреческой мифологии, в частности, девочек стали чаще называть в честь богини мудрости Афины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
В ЗАГС отметили, что в столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии.
«С начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, что почти на 30% больше, чем годом ранее. За последние годы популярность имени стабильно растет: в 2025 году так назвали 128 девочек, в 2024-м — 131, а всего с 2019 года имя получили уже более 700 москвичек», — отметили в пресс-службе.