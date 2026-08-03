В России нейросеть научили анализировать данные ЭЭГ при эпилепсии

Пять экспертов функциональной диагностики с опытом по интерпретации ЭЭГ не менее пяти лет независимо оценили выбранные десятиминутные сегменты и оценили SWI. Эксперты не знали результатов работы нейронной сети и оценок друг друга, а также клинического диагноза пациентов. Через четыре месяца те же записи были снова представлены в перемешанном порядке тем же экспертам. Полученные оценки SWI сравнивались между собой для определения межэкспертной вариабельности. Согласованные оценки, определяемые как среднее значение среди всех экспертов, сравнивались с результатами модели ИИ.