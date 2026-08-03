В Воронеже никто не захотел застраивать гектар в микрорайоне ВАИ за 12,4 млн

Договор на КРТ рассчитан на срок до 1 июня 2033 года. В течение трех месяцев с даты подписания документа победителю торгов нужно было подготовить проект планировки территории и направить его заказчику. В течение 30 дней с момента его утверждения — возместить региональному фонду капремонта затраты на обновление имущества пяти многоквартирных домов (МКД) на территории под КРТ в размере 36,5 тыс. руб. Это связано с необходимостью снести эти здания, их общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. Расселение жильцов предусмотрено за счет инвестора.