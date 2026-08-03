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Волгоградца задержали за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях

В Волгограде полицейские совместно с СК РФ и региональным УФСБ задержали местного жителя. Мужчина.

В Волгограде полицейские совместно с СК РФ и региональным УФСБ задержали местного жителя. Мужчина годами распространял дезинформацию, очерняющую Вооружённые Силы России.

— С января 2023 года по апрель 2025 года в своем аккаунте в одной из социальных сетей, а также в собственном канале на одной из блог-платформ систематически распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время следователями производится сбор доказательств и изучение всех обстоятельств деятельности мужчины. В суд направлено ходатайство об избрании для волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива ИА «Высота 102».