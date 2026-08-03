Волгоградца задержали за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях

— С января 2023 года по апрель 2025 года в своем аккаунте в одной из социальных сетей, а также в собственном канале на одной из блог-платформ систематически распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.