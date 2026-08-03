Семь человек утонули в Волгоградской области за неделю

В тот же день на реке Ахтуба в черте Волжского спасатели сняли с неуправляемой резиновой лодки троих несовершеннолетних без сопровождения взрослых — детей передали родителям. Также в тёмное время суток на Ахтубе было отбуксировано к берегу судно с семью пассажирами, в том числе тремя детьми, — все остались живы.