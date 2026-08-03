На Урале в День железнодорожника собрали почти 1 млн рублей для детей

Мероприятие прошло в Екатеринбурге 1 августа. В нём участвовали около 500 человек — работники СвЖД и члены их семей. Самому опытному бегуну было 74 года, самой юной участнице — три года. Дистанции было 500 метров и 1520 метров (символическое число, ширина железнодорожной колеи). Стартовые взносы и добровольные пожертвования перечислены в благотворительный фонд «Почёт». Средства направят на покупку специализированного оборудования для троих детей: кресла-коляски для Ивана Жлудова, ступенькохода для Захара Шайсултанова и системы для очистки дыхательных путей для Мирослава Ступакова.