На Урале в День железнодорожника собрали почти 1 млн рублей для детей

Работники Свердловской магистрали в День железнодорожника провели благотворительный забег «Достигая цели!» и собрали почти 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Мероприятие прошло в Екатеринбурге 1 августа. В нём участвовали около 500 человек — работники СвЖД и члены их семей. Самому опытному бегуну было 74 года, самой юной участнице — три года. Дистанции было 500 метров и 1520 метров (символическое число, ширина железнодорожной колеи). Стартовые взносы и добровольные пожертвования перечислены в благотворительный фонд «Почёт». Средства направят на покупку специализированного оборудования для троих детей: кресла-коляски для Ивана Жлудова, ступенькохода для Захара Шайсултанова и системы для очистки дыхательных путей для Мирослава Ступакова.
Благотворительные забеги проходят с 2017 года. За это время участники собрали средства для помощи 65 детям.