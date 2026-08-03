Темой Met Gala 2027 станет «Джон Гальяно: Горизонты». Реакция Сети

Адвокат Гальяно объяснял поведение алкогольной и наркотической зависимостью. Впрочем, его модная карьера не оборвалась: в том же 2011 году он уже сделал свадебное платье для Кейт Мосс и попал с ним в сентябрьский Vogue. Поддержали его и Наоми Кэмпбелл и Карл Лагерфельд. А в январе 2012 года Гальяно уже работал с Оскаром де ла Рентой. Команда дома подчеркивала, что это именно неофициальное приглашение — но все-таки это было важным жестом в сторону опального дизайнера.