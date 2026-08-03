Темой Met Gala 2027 станет «Джон Гальяно: Горизонты». Реакция Сети

Институт костюма (The Costume Institute) Метрополитен-музея в Нью-Йорке посвятит выставку 2027 года британскому дизайнеру Джону Гальяно. Тема выставки и бала Met Gala получила название «Джон Гальяно: Горизонты» и вызвала волну споров в соцсетях. Подробнее об этом — в материале РБК Life.
Что известно о выставке и ее герое.
Экс-главред американского Vogue, а ныне директор по контенту Condé Nast и глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур объявила тему следующего Бала Института костюма. Ею станет выставка John Galliano: Horizons («Джон Гальяно: Горизонты»), которая откроется весной 2027 года и охватит 40-летнюю карьеру британского дизайнера.
Гальяно станет лишь третьим модельером, которому Метрополитен-музей посвятил персональную экспозицию: до него такой чести удостаивались только Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017 году.
Куратором выставки выступит Эндрю Болтон. Он построит экспозицию на архивах музея, включая работы из дипломной коллекции Гальяно Les Incroyables 1984 года. Именно эта коллекция, вдохновленная костюмом начала XVIII века, была полностью раскуплена британским универмагом Browns и сделала имя молодому дизайнеру. На выставке покажут одежду, аксессуары, эскизы, книги и архивные материалы разных периодов его карьеры: работу в Givenchy, феноменальный успех и драматический уход из Christian Dior, а также годы в Maison Margiela, которые его преемник Гленн Мартенс назвал моментом, когда Гальяно «превратил дизайнерский бренд в дом моды».
Джон Гальяно во время показа Dior в 2010 году.
(Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images).
«Каждая коллекция Гальяно начинается как путешествие среди вещей, разделенных временем, местом или средой: портрет и поза, силуэт и история, память и материал. Горизонты подходят к моде как к форме картографии, отображая не территории, а сходства, напряжения и трансформации», — сказал куратор в пресс-релизе.
Анна Винтур напомнила о заслугах дизайнера перед индустрией моды. «Нет никого, кто более заслуживает выставки такого масштаба, чем Джон Гальяно», — сказала Винтур.
«Его работы — в Dior, Givenchy, Margiela, в его собственном бренде и многих других брендах сочетают в себе эрудицию и креативность, тьму и свет, прошлое, настоящее и будущее, блестяще сталкиваясь воедино», — добавила она.
Анна Винтур и Джон Гальяно.
(Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images).
Организаторы выставки не станут обходить стороной темные страницы биографии дизайнера. Куратор поставил перед экспозицией задачу показать баланс между творческим гением и личной ответственностью художника, а также роль музейных институций в осмыслении противоречивых фигур в истории моды.
Скандал 2011 года и его последствия.
Джон Гальяно — британский дизайнер, известный своими эпатажными коллекциями, около 15 лет он был главным модельером модного дома Christian Dior, но в 2011 году лишился должности из-за скандала с антисемитскими высказываниями. В феврале 2011 года Джон Гальяно в парижском кафе La Perle в состоянии сильного алкогольного опьянения сцепился с двумя посетительницами. По словам свидетелей, Гальяно обрушился на женщин гневной тирадой оскорблений.
На видеозаписи Гальяно произносит фразу «я люблю Гитлера», а также обращается к женщинам со словами «люди вроде вас сейчас бы уже были мертвы, ваши матери, ваши предки умерли бы в газовых камерах».
Дом Dior отстранил Гальяно от должности через несколько дней после появления видео, а затем окончательно уволил его с поста креативного директора. В сентябре того же года парижский суд признал дизайнера виновным в публичных антисемитских высказываниях и приговорил его к условному штрафу в размере €6 тыс., а также лишил его французского Ордена Почетного легиона. Сам Гальяно позже принес извинения за свое поведение.
«Антисемитизму и расизму нет места в нашем обществе. Я искренне извиняюсь за свое поведение, я не намеревался никого оскорблять», — сказал дизайнер.
Адвокат Гальяно объяснял поведение алкогольной и наркотической зависимостью. Впрочем, его модная карьера не оборвалась: в том же 2011 году он уже сделал свадебное платье для Кейт Мосс и попал с ним в сентябрьский Vogue. Поддержали его и Наоми Кэмпбелл и Карл Лагерфельд. А в январе 2012 года Гальяно уже работал с Оскаром де ла Рентой. Команда дома подчеркивала, что это именно неофициальное приглашение — но все-таки это было важным жестом в сторону опального дизайнера.
В 2015 году он официально вернулся в индустрию моды на посту креативного директора Maison Margiela, где работал до конца 2024 года. По признанию дизайнера, он решил покинуть компанию, чтобы «подумать о том, чем бы хотел заниматься дальше».
Зендея в платье Maison Margiela на красной дорожке Met Gala в 2024 году.
(Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images).
Как отметила модный редактор Ребекка Маккиз, выставка и бал Met Gala станут «разговором об искуплении»:
"Вероятно, это будет одна из самых важных и противоречивых выставок моды последних лет. Метрополитен-музей дал понять, что выставка не оставит без внимания антисемитские высказывания, которые привели к увольнению Джона из Dior в 2011 году. После этого эпизода он провел несколько лет вне индустрии, прошел реабилитацию, а позже вернулся в качестве креативного директора Maison Margiela, где постепенно восстановил свою репутацию.
Прежде чем анонсировать выставку, музей встретился с лидерами еврейской общины, чтобы обсудить, как представить выставку и как ответственно подойти к теме антисемитизма. Эндрю Болтон, куратор Института костюма, сказал кое-что очень интересное: вопрос не в том, может ли художественный талант загладить серьезное правонарушение, а в том, как признать выдающееся произведение, требуя при этом ответственности за действия его создателя.
Так что «Джон Гальяно: Горизонты» будет не просто выставкой о моде и ретроспективой одного из самых ярких дизайнеров. Это также будет выставка о таланте, ошибках, ответственности и возможности искупления. И это, пожалуй, самый интересный разговор, который Метрополитен-музей предложит в 2027 году".
Как пользователи Сети восприняли тему выставки.
В марте 2026 года стало известно, что Гальяно на два года станет дизайнером Zara в рамках сотрудничества с испанской компанией Inditex. Дизайнер намерен переосмыслить архивные коллекции ретейлера с использованием новых материалов, а первая коллекция должна выйти в продажу в сентябре. Проект возник благодаря знакомству Гальяно с Мартой Ортегой Перес, главой Inditex и дочерью основателя компании Амансио Ортеги.
«Я очень взволнован, потому что раньше я этим не занимался, и это меня очень радует — новизна, трепет, сам процесс», — отметил Гальяно о работе с Zara.
Именно это сотрудничество стало главным источником мемов вокруг темы Met Gala 2027: пользователи соцсетей начали шутить, что выбор Гальяно как темы бала выглядит слишком удачным маркетинговым совпадением для Zara. Теория гласит, что бренд якобы «проплатил» себе бесплатную рекламу перед крупнейшим модным событием года, на которое обычно компании тратят огромные бюджеты на инфлюенсеров и амбассадоров. Другие отмечают, что теперь гости будут иметь полное право заявиться на Met Gala в масс-маркете.
Фото: Lesflappers / XФото: Chat GPT / РБКФото: Chat GPT / РБК.
Часть пользователей размышляет над этичностью самого выбора темы и задается вопросом, насколько уместно чествовать дизайнера в 2027 году с учетом скандала с антисемитскими высказываниями, из-за которого его в свое время фактически «отменили» в индустрии.
Зендея в платье Givenchy 1996 года на красной дорожке Met Gala в 2024 году.
(Фото: Jamie McCarthy / Getty Images).
Другие пользователи отмечают, что многие звезды — Зендея, Ким Кардашьян и другие — уже много раз надевали вещи Гальяно на Met Gala, особенно в период его работы в Maison Margiela.
Ким Кардашьян в платье от Гальяно на красной дорожке Met Gala в 2024 году.
(Фото: Jamie McCarthy / Getty Images).
Кто-то отмечает, что совершенно не удивлен такому выбору Анны Винтур, поскольку «всей своей карьерой, и в том числе восстановлению после скандала, Джон Гальяно обязан именно ей» — экс-главреда Vogue и дизайнера связывает долгая дружба.
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