Старинная усадьба Строгановых в Москве будет реставрирована

В Москве на берегу Яузы находится старинная усадьба — особняк в стиле классицизма, с шестиколонным портиком. Это здание было построено в конце XVIII века по заказу знаменитого мецената, графа Александра Сергеевича Строганова. И с тех пор так и носит название «Дача Строганова». В начале XIX века здесь жил и работал выдающийся архитектор Андрей Воронихин, уроженец Пермской губернии, создатель Казанского собора в Санкт-Петербурге и многих великолепных усадебных ансамблей для рода Строгановых.